高木がラストランを銅メダルで飾った(C)Getty Images有終の美だ。現地時間3月8日、スピードスケートの世界選手権オールラウンド部門がオランダ・ヘーレンフェーンで行われ、今大会限りで現役を退く高木美帆は、総合3位で銅メダルを獲得。ラストレースを終えた彼女のもとには、ネット上で称賛の声が多数寄せられている。【動画】「本当にありがとう そしてお疲れ様でした」引退の高木美帆が惜別の挨拶花束を手に深くお辞儀す