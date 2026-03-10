【マイアミ（米フロリダ州）＝平沢祐】野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」は９日、プエルトリコで１次ラウンドＡ組、米国で同Ｂ、Ｄ組が行われた。Ｄ組ではドミニカ共和国が１０―１でイスラエルに大勝し、３連勝で１次ラウンド突破を決めた。また、ベネズエラの１次ラウンド突破も決まった。ドミニカ共和国とベネズエラは１１日に直接対決を残している。敗れたチームはＤ組２位での準々