◆ 「捕手は違う意味でも神経を使うし、打撃に集中させてあげたい」ソフトバンク・栗原陵矢が5日、ヤクルトとのオープン戦で、5回から捕手として5年ぶりの対外試合に出場。一死一塁で二塁へ悪送球し、三塁への進塁を許した。さらに二死三塁で変化球を後逸し、1点を献上した。課題の残る栗原の捕手挑戦。9日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・笘篠賢治氏は「本当にやらせるのかな。僕個人は反対。やはり捕手