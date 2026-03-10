名古屋市千種区で9日夜、車6台が絡む多重事故があり、男女3人がケガをして病院に搬送されました。いずれも意識はあり、命に別条はないということです。9日午後7時半ごろ、名古屋市千種区四谷通3丁目の市道で、事故の目撃者から「すごい音がして、見ると事故だ」などと通報が相次ぎました。警察と消防によりますと、乗用車4台やトラック1台など合わせて6台が絡む事故があり、車に乗っていた40代と50代の男性、20代の女性の計3