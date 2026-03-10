俳優の杉浦太陽が、水族館に訪れた際の写真を披露し話題になっている。１０日までにインスタグラムで「夢空の７ヶ月初水族館」とつづり、水族館での写真をアップ。昨年８月に生まれた次女の夢空（ゆめあ）ちゃん、三男の幸空（こあ）くんと辻、杉浦が映った家族４人ショットや、子どものピンショットなどが公開された。この投稿には「＃夢空＃生後７ヶ月＃水族館」というハッシュタグが付けられた。杉浦は、２００７年６