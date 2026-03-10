突然ですが、「メルマガ」の正式名称知っていますか？間違えたら恥ずかしい…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「メールマガジン」でした！メルマガとは「メールマガジン」を省略した言葉です。メールマガジンとはあらかじめ登録した読者に対して、電子メールを使って定期的に情報を配信するサービスのことを指します。企業や個人が、ニュース、商品情報、コラム、キャンペーン情報などをまとめて送り届ける情報発信の方