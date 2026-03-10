【イスタンブール共同】イランの新最高指導者モジタバ・ハメネイ師が米国とイスラエルによる攻撃で負傷していた可能性があることが9日分かった。イラン国営テレビは最高指導者に選出されたモジタバ師を報じる際に「負傷兵」と紹介。イスラエルメディアも情報筋の話として負傷後に回復したとしている。米イスラエルは2月28日、イランを先制攻撃し、モジタバ師の父親で前最高指導者アリ・ハメネイ師ら多数の高官を殺害した。それ