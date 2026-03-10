東日本大震災と東京電力福島第1原発事故で被災し、設備復旧を支援する国と県の「グループ補助金」を受けた岩手、宮城、福島3県の中小事業者の倒産件数が、2011年度の制度開始から昨年末までに239件だったことが10日、各県への取材で分かった。20年末ごろは累計約90件だったため、5年間で倍以上になった。原材料費のコスト高などを要因として指摘する声が出ている。被災地には経済再生のため多額の公費が投じられた。中小企業庁