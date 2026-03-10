大分県日田市などの芸術愛好家でつくる「八騎会」が、同市天瀬町本城のギャラリー高倉で作品展を開いている。絵画や篆刻（てんこく）、乾漆の作品計16点を展示する。八騎会は約40年前まで、日田市の画廊で作品展を開いていた。2014年に再び仲間が集まり、作品展を再開した。再開から12回目になる今回、会場のギャラリーを運営する高倉誠二さん▽河野通介さん▽千原銑輔さん▽高見乾司さん▽千原艸炎（そうえん）さん▽相沢秀一