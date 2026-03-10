名古屋市千種区の交差点で、車6台が絡む事故があり、3人が病院に運ばれました。 【写真を見る】横転・ガードレール衝突･･･名古屋大学近くの交差点で車６台がからむ事故で男女3人搬送名古屋・千種区 警察と消防によりますと、9日午後7時20分ごろ、千種区四谷通3丁目の交差点で、乗用車4台と、トラック1台、それに軽乗用車1台がからむ事故がありました。 乗用車1台が横転したほか、別の乗用車が対向車線のガー