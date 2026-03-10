大分市佐賀関の小中学生を対象にした作文と絵画コンクールの表彰式が、佐賀関市民センターであった。1916年操業の佐賀関製錬所を持つJX金属グループが主催し4回目。「大好きな佐賀関」「わたしが考える豊かな暮らし」をテーマに、佐賀関小、佐賀関中、神崎小中学校から115人の応募があり、24人が入賞した。「大好きな佐賀関」をテーマにした中学生の作文では「関アジ」「関サバ」に代表される豊かな自然や地域の人間関係の緊密