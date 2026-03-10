陸上自衛隊相浦駐屯地は9日、同僚隊員に暴行を加えた3等陸曹（29）を停職1カ月とするなど、第2水陸機動連隊の隊員3人をそれぞれ懲戒処分にしたと発表した。3曹は2020年5月に駐屯地で、ふざけた同僚に立腹して蹴りを入れ、全治3日間のけがを負わせた。「新型コロナ禍で敷地外に出られずストレスがたまっていた」と話したという。この他、供用ロッカーを殴って壊した40代の3等陸曹を減給30分の1（1カ月）、訓練中に同僚隊員に足