長崎県議会（定数46）の最大会派、自民党会派（30人）は9日までに会合を開き、次期副議長に江真奈美氏＝長崎市区、当選4回＝を擁立することを決めた。11日の県議会定例会初日に副議長選が行われ、選出される見通し。関係者によると、立候補に意欲を示したのは江氏1人だった。自民会派は任期4年の副議長職について、1年交代を慣例としており、現副議長の大場博文氏＝島原市区、当選3回＝は「一身上の都合」を理由に辞職願を提出