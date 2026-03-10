防衛省九州防衛局は9日、「反撃能力（敵基地攻撃能力）」に活用する長射程ミサイルについて、陸上自衛隊健軍駐屯地（熊本市）に31日配備すると発表した。配備は全国初。他国のミサイル基地などを破壊する反撃能力の保有は「専守防衛」を掲げた戦後安全保障政策の大転換となる。駐屯地には9日未明、ミサイルの発射機などが搬入された。