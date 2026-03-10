旧統一教会の2015年の名称変更を巡り、原田義昭元環境相が9日、「教団の意向に沿い、変更を認めるよう文部科学省側に電話で働きかけた」と明らかにした。教団は霊感商法や高額献金が社会問題化し、全国霊感商法対策弁護士連絡会などは「正体隠しにつながる」と変更に反対していた。原田氏は「選挙のビラ配りなどで教団の人たちの世話になった。お返しの気持ちだった」と説明した。