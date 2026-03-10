これまでの課題を「ぜんぶ潰した」新型ハイエース2026年1月、トヨタ「ハイエース」にマイナーチェンジが実施されました。長らく商用車の定番として高い支持を集めてきた一方で、先進装備の面では課題も指摘されていた現行型ハイエースですが、今回の改良でその評価は大きく変わりそうです。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの“9型”神アップデート版「“新”ハイエース」です！ 画像で見る（30枚以上）ハイエースは近年