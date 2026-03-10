佐賀市は、公用車や排水機場などに設置のカーナビやテレビ計36台について、NHK受信料計約397万円が未払いになっていたと明らかにした。未払い分を計上した2025年度一般会計補正予算案を、開会中の市議会2月定例会に提出した。市によると、昨年11月に県のNHK受信料未払いの報道を受け、市でも調査を行い発覚。公用車のカーナビ27台と排水機場などのテレビ9台で未払いだった。最も古いものは、公用車のカーナビで09年5月から受信