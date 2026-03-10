佐賀県上峰町は物価高騰対策として、電子地域通貨「mineca（ミネカ）」で町民1人当たり1万〜1万5千円分のポイントを支給する。18歳以下（31日時点）の子どもには、1人当たりコメ5キロと交換できる専用ポイントも上乗せする。65歳以上に1万5千円分、64歳以下に1万円分のポイントを4月中旬に支給する予定。ポイントの使用期限は来年1月末までで、町内のmineca加盟店で利用できる。コメ専用ポイントは4月下旬〜5月上旬に付与す