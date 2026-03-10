佐賀県玄海町選挙管理委員会は6日、任期満了に伴う町長選を7月21日告示、同26日投開票と決めたと発表した。同町では、町の補助金で高度化通信網の構築事業に取り組んでいた業者が経営破綻。機材の再活用や、補助金の回収に向けた対応が進められている。脇山伸太郎町長は5日の町議会一般質問で出馬意向を問われ、「現時点では白紙の状態」と答弁。議会後の取材に対し、補助金問題の一定の区切りを待って進退を判断する考えを示