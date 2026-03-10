福岡商工会議所などは、福岡市内の登録店舗で購入額の2割増しで利用できるプレミアム付き電子商品券「FUKUOKANEXTPay（ネクスペイ）」第5弾の抽選販売を13日に始める。市内居住者が対象。スマートフォンがなくても利用できるよう、今回から申し込み専用はがき付きのちらしを全戸に配布し、紙チケットも導入する。市内の小売り、飲食などの登録店舗で使えるネクスペイは、1口5千円で6千円分の買い物ができる。購入は1人6口