福岡県嘉麻市の人形作家、佐藤昌治さん（54）が作った人形約150点が並ぶ「佐藤昌治人形作家展」が、同市大隈町の梅ケ谷北洋記念館で開かれている。22日まで。記念館はもともと酒蔵で、布でできた源頼光や真田昌幸といった歴史上の人物や、中国の「水滸伝」を題材にした操り人形などが飾られている。元高校教諭の佐藤さんは、人形作家の第一人者、故辻村寿三郎さんに憧れて2012年から人形作りを始めた。福岡市から訪れた池園