佐賀県警伊万里署は6日、管内の伊万里市、有田町内にあるケーブルテレビ事業者3社と「地域の安全安心に関する覚書」を結んだ。ケーブル局の情報発信力や防災カメラなどの資産を生かし、頻発する詐欺被害や交通事故の防止に向けた啓発活動の充実、犯罪発生時の早期解決などにつなげる。3社は伊万里ケーブルテレビジョン（大鋸あゆり社長）、有田ケーブル・ネットワーク（諸岡典夫社長）、西海テレビ（久保田健治社長）。覚書