年齢別の交通事故死傷者で7歳が最多となっている現状を踏まえ、佐賀県や県警、佐賀市などは「7さいめせんのこうつうあんぜん」と題した通学路の安全点検を、同市の兵庫小学校周辺で行った。7歳の平均身長のパネルに、狭い視野を再現した眼鏡をはめ込み、大人たちが7歳の視点を体感。「視線が低いと車が見えづらい」「ガードレールの隙間から水路に落ちてしまいそう」といった発見が相次いだ。