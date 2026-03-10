佐賀県鳥栖市真木町のパチンコ店「ダイナム佐賀鳥栖店」は4日、生活困窮者を支援するため、食料品や日用品約450点（11万円相当）を同市社会福祉協議会に寄付した。地域貢献活動の一環で、コメや乾麺、レトルトカレーのほか、ティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを贈った。市社協は相談に訪れた人に直接渡すほか、市役所や支援機関を通じて経済的に困窮する家庭への支援に役立てる。市社協職員は「物価高騰で寄付が減