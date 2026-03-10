ソフトバンクの大津亮介投手（27）が9日、開幕ローテーション入りを誓った。11日の巨人とのオープン戦（みずほペイペイドーム）に先発予定。続々と開幕ローテのメンバーが決まる中「周りがいい結果を残しているので、それに負けじ、と。次で決めるくらいの気持ちで臨みたい」と力を込めた。前回登板した4日のヤクルト戦は、2与四死球と制球に苦しみながら3回無失点。今回の登板については「長いイニングを投げられることを今年