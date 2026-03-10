与党が2026年度予算案の審議時間を強引に短縮している。数の力で国会審議を形骸化させてはならない。3月末までの年度内成立にこだわる高市早苗首相の強い意向が働いている。予算案審議に「誠実に対応する」と答弁したのは、その場限りの言葉だったようだ。国民から集めた税の使い道を決める予算案の審議は、国会で特に重要だ。26年度当初予算案の一般会計総額は過去最大の122兆円台に膨れ上がり、論点が多い。無駄や改善点の