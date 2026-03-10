スポーツ感覚でごみ拾いに取り組む「スポGOMI」が広がりを見せている。2008年に日本で始まり、現在では世界各地から競技者が集う「ワールドカップ」まで開かれるなど、環境活動の新たなスタイルとして浸透してきた。中でも九州は企業が対抗大会を開くなど活動が盛んで、全国有数の「先進地」として存在感を高めている。