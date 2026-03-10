４日付でＪＲＡから７人の調教師が新規開業した。その中の秋本大介調教師（４４）＝美浦＝は古くからの知り合いだ。記者が秋本師を言葉で表現するなら「素直で真面目」というものがしっくりくる。今回はそんな師を紹介したい。神奈川県茅ケ崎市生まれで競馬とは無縁の家庭環境で育った。それまでは漫画やゲームで競馬というものを漠然と捉えていたが、ナリタブライアンに心を奪われた。秋本師は「ナリタブライアンの走りを見て