「スプリングＳ・Ｇ２」（１５日、中山）無傷３連勝でタイトル奪取へ。２戦２勝のリオンディーズ産駒クレパスキュラーが、初の重賞舞台に駒を進めてきた。昨年８月の札幌新馬戦をレコードで圧勝すると、次戦のひいらぎ賞も１分３２秒９の好時計で快勝。ただ、栗田師が「前走も勝ちはしたけど、課題が多い」と振り返ったように、ゴール後になかなか止まらないなど随所に幼さをのぞかせた。この中間は課題の折り合いだけでなく