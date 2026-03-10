【モデルプレス＝2026/03/10】俳優の竹内涼真が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」（毎週火曜よる9時〜）の第8話が、10日に放送される。【写真】32歳人気俳優「勝男からのギャップがすごい」金髪ロン毛パーマ姿◆竹内涼真主演「再会〜Silent Truth〜」23年前、誰にも言えない秘密を共有した4人の仲間。刑事となった淳一（竹内）は、担当する殺人事件の容疑者として、初恋の相手・万季子（井上真央）と再会す