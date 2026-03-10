NY原油先物4月限（WTI）（終値） 1バレル＝94.77（+3.87+4.26%） ニューヨーク原油の２０２６年４月限は暴騰後に上げ幅を大きく縮小した。英フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）が、イラン戦争を背景とした原油価格の急騰を受けて、主要７カ国（Ｇ７）財務相が石油備蓄の協調放出について協議すると報道したことが重しとなった。Ｇ７財務相のオンライン会合には国際エネルギー機関（ＩＥＡ）も参加し、Ｉ