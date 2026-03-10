終盤にドルの戻り売りが強まるドル円は１５７円台に下落トランプ発言に反応＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、終盤にドルの戻り売りが急速に強まり、ドル円も１５７円台に下落した。トランプ大統領の発言に反応。大統領は「イラン戦争はほぼ完全に終結している」と述べた。ＣＢＳ記者がＸでトランプ大統領との会話を投稿。大統領は「彼らには海軍も通信網も空軍もない」とも付け加えた。 この発言を受けて原油相