侍ジャパン・井端弘和監督（５０）が１０日のチェコ戦（東京Ｄ）で控えメンバーを積極起用する方針を示した。９日に都内で行ったピックアップ練習を視察した指揮官は「試合でそんなに打席も立ってない選手もいると思いますし、まだ投げてない投手もいますので。しっかりといい打席を、送ってもらえれば」とスタメンと控え選手の入れ替えを示唆した。６日の台湾戦、７日の韓国戦、８日のオーストラリア戦と３連戦を終えて選手の