第1回【高市首相はなぜ“物議答弁”を繰り返すのか…「私に恥をかかせるな」「中小企業のオヤジ、社長みたい」「壁を取っ払うのがお好きな御党」歴史的圧勝で「全能感が透けて見える」と識者】からの続き──。高市早苗首相の国会答弁や発言が物議を醸している。SNSでは不快だとする投稿も決して珍しくない。（全2回の第2回）＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」だが高市