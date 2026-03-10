2026年3月27日（金）深夜0時12分より、千鳥の二人を3時間にわたって地上波に“野放し”にするABCテレビの特別番組「千鳥ナイト」の放送が決定した。 「千鳥ナイト」は単なる3時間の特番ではなく、ノブ・大悟それぞれがMCを務める２番組を一挙に放送する、まさに千鳥一色の深夜特番。前半はノブMCの「ツッコミサーキット」、後半は大悟MCの「ライフイズBET」の2部構成でお届けする。 放送決定にあわせ、期待感を煽るポスタ&