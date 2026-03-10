中部経済連合会は9日、東海地方などの企業に景気の動向を聞いた調査結果を発表し、日中関係や中東情勢への懸念を示しました。中経連の会員企業への調査で、1月から3月について景気が良いと答えた割合から悪いと答えた割合を引いた指数は、自動車などの製造業で13.4で、前の3カ月から8.8ポイント上昇しました。中部経済連合会 清水誠調査部長：「日中関係の悪化は、米国の関税政策と並ぶ懸念材料」トランプ関税への対応が進ん