竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』。本日3月10日（火）、同ドラマの第8話が放送される。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！第1〜7話の累計見逃し配信回数が2666万回を突破（算出期間：1月13日放送終了後〜3月8日、TVer DATA MARKETINGにて）、テレビ朝日史上最高記録を更新している本作。前回第7話では、23年前に銀行強盗犯を射殺したと告白した主人公・飛奈淳一（竹内涼真）が、痛切な胸の