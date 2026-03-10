10日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1960円高の5万4560円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万2728.72円に対しては1831.28円高。出来高は2万1849枚だった。 TOPIX先物期近は3658ポイントと前日比98ポイント高、TOPIX現物終値比82.16ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 54560 +1960 21849 日経2