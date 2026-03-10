ソフトバンクの2年目・村上泰斗投手（19）は、明確にパワーアップして開幕を迎える。オフはオリックス・山岡に弟子入り。直球の改良を行う中で横に曲がるスライダーの曲がり幅が急成長し、キャンプ中のブルペンでは驚きの43センチを叩き出した。昨季の6月に痛めた右肘と腰は完治し、実戦復帰は間近だ。2024年ドラフト1位右腕は全10球種を操り、1軍初登板をつかみ取る。村上は2月後半のブルペンで、横に曲がるスライダーの急成