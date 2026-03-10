ソフトバンク・井上が験のいい地でのアピールを誓った。10日の巨人戦は22年以来の山口・宇部での開催。4年前の同じ巨人戦で2ランを含む2安打5打点と大暴れした井上は「打球が飛んだ場所まで覚えていますよ。宇部、好きっすよ。あのおかげで、いいイメージしかないんです」と話した。さらにカードの相性もいい。25年3月11日に長崎で行われた巨人とのオープン戦では4打数3安打1盗塁と活躍。「巨人戦では打てるイメージがあります