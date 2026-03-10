▽KOHA☆出身福岡☆身長1メートル58☆在籍1年目☆特技アクロバット☆ひと言ハニーズとして活動できることに感謝の気持ちを忘れずに、2026シーズンもホークスがリーグ優勝！そして日本一をつかみ取れるよう全力で盛り上げていきます！！！