筑後で頑張るソフトバンク選手の、知られていない「マル秘」を探るこのコーナー。第36回は新入団選手の「寮のお風呂の驚き」☆北斗投手＝湯船のお湯がきれい「誰が入っても、夜でもお湯が汚れていない。ただ掃除をしているのは見たことがない」。なぜきれいな状態を維持できるのか不思議に感じている。シャワーの水圧が強いこともお気に入りポイント。＜ちなみに＞中大時代の寮は築50年以上だった。☆長崎蓮汰投手＝サウナ