ソフトバンク・大関が10日の教育リーグ・広島戦（タマスタ筑後）に先発する。昨季13勝を挙げて初タイトルの最高勝率を獲得した左腕は、既に開幕ローテーション入りが内定している。今回は自身が「定め」と呼ぶ投球動作の「リズム」をテーマに設定。「あと登板が3試合あるので、逆算してバランスも考えながらアプローチする場所に集中してやっていきたい」と開幕までに万全の状態に仕上げていくつもりだ。