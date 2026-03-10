ソフトバンクの大津亮介投手（27）が9日、開幕ローテーション入りを決める快投を誓った。11日の巨人戦（みずほペイペイドーム）に先発する予定で、首脳陣を納得させる投球を見せると意気込みを語った。結果を出し、背番号を19に変更した新シーズンへ弾みをつける。先発枠争いは最終局面を迎えており、10日の巨人戦（宇部）は東浜巨投手（35）と上茶谷大河投手（29）が登板する。開幕ローテーション争いは最終局面を迎えている