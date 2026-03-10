【中村晃の“新”かぼす論】いよいよWBCが始まりました。日本代表の試合を楽しみにされている方も多いのではないでしょうか。凄くプレッシャーもあると思いますけど、正直、出場しているマッキー（牧原大）たちがうらやましいですね。私は2015年に第1回プレミア12に出場しただけで、WBCやオリンピックでプレーしたことはありません。若かった頃はそこまで強く感じてはいませんでしたが、今になって思えばやっぱり出たかったで