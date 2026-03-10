東京五輪の柔道男子60キロ級で金メダルを獲得した高藤直寿選手が9日、現役引退会見を行いました。「この前の講道館杯で負けた時にやはりロサンゼルスのオリンピックが厳しいだろうなと思った。自分自身、諦めたくない気持ちはあったんですけど、現状を見て無理だと思った。グランドスラムとかも見てて、後輩とかが勝った時にうれしかった。『もうこれは僕はもう選手としては戦うべきではない』と思いました。あとはやっぱり『もう