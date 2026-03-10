日本ハムドラフト3位の大塚（東海大）が開幕1軍へ“ラストチャンス”に挑む。11日から楽天と2連戦する静岡遠征への参加が決まり、エスコンフィールドで全体練習。現時点で同行は静岡までと伝えられ「結果次第で残れるかもしれない。アピールしていきたい」と意気込んだ。オープン戦2試合で3打数無安打。「チャンスを自分のものにできるように」と、まずは待望の初安打を期した。