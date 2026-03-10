［Ｆｉａｃｃｏｌａ］パリ五輪ブレイキン日本代表半井重幸（ダンサー名ＳＨＩＧＥＫＩＸ）２３「Ｆｉａｃｃｏｌａ（フィアッコラ）」はイタリア語で「たいまつ」や「ともしび」などの意味。著名人が冬の祭典への思いをつづります。「障害は隠さなくていい」メッセージか僕は、踊ることが自己表現であり独創性や個性が命とも言えるブレイキン（ブレイクダンス）の競技者です。スポーツを観戦する際、結果とは別に「美学」の