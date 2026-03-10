体調不良のため3日のヤクルトとのオープン戦で先発を回避したソフトバンクの前田悠が、筑後ファーム施設で練習を再開した。「元気になりました。やっと今日から練習できます」この日はキャッチボールなどで2時間ほど汗を流した。リハビリ組でのブルペン投球を経て、通常の練習を再開させる予定だ。