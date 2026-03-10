フェブラリーＳを連覇したコスタノヴァ（牡６歳、美浦・木村）が、招待を受諾していたゴドルフィンＭ・Ｇ２（２８日・ＵＡＥメイダン）を辞退し、かしわ記念（５月５日・船橋）を目指すことになった。所属する社台グループオーナーズが９日、ホームページで発表した。前走と同様に負荷がかけられる状態に戻り切っていないため。また、同レースの招待を受諾していたビダーヤ（牡５歳、栗東・矢作）は、中東の情勢を踏まえて出走